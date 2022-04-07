Ярославль, 7 апреля 2022, 15:17 — REGNUM В Ярославской области объявлено экстренное предупреждение на 8 апреля. В регион придёт сильный ветер. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Ярославской области.
Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим ведомство предупреждает о возможных опасностях — повреждениях ЛЭП и линий связи, а также обрушениях ветхих крыш и нарушениях в системе ЖКХ.
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