Ярославль, , 15:17 — REGNUM В Ярославской области объявлено экстренное предупреждение на 8 апреля. В регион придёт сильный ветер. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Ярославской области.

Порыв ветра. Жан-Франсуа Милле. 1871-1873

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим ведомство предупреждает о возможных опасностях — повреждениях ЛЭП и линий связи, а также обрушениях ветхих крыш и нарушениях в системе ЖКХ.

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