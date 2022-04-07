Москва, 7 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Поддержка Японией предложения со стороны Соединенных Штатов для стран Международного энергетического агентства (МЭА) — является составляющей действий упреждающего характера, нацеленных на реализацию сценария, при котором российские поставки в страны ЕС и США будут сведены к нулю, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Nigel Chadwick Нефтехранилище

«Более того, 31 марта президент Джо Байден уже сделал заявление о том, что США высвободят из своих стратегических запасов до 180 млн баррелей нефти с целью стабилизации нефтяного рынка.

В случае присоединения к этой инициативе стран МЭА эти объемы могут быть увеличены пропорционально возможностям и поддержке американской инициативы соответствующими странами.

Но главный вопрос состоит в том, насколько эти инициативы будут действенными. Ведь объем выпадающих российских поставок в случае максимальной реализации антироссийских инициатив может составить до 2,5 млн баррелей в сутки.

При таком сценарии вероятность торможения нефтяных котировок минимальна», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, японские власти собираются поддержать предложение США для стран Международного энергетического агентства (МЭА) об высвобождении нового объема нефтяных запасов из их стратегических резервов, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

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