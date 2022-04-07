Эксперт назвал последствия изъятия нефти из резервов стран МЭА
Москва, 7 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Поддержка Японией предложения со стороны Соединенных Штатов для стран Международного энергетического агентства (МЭА) — является составляющей действий упреждающего характера, нацеленных на реализацию сценария, при котором российские поставки в страны ЕС и США будут сведены к нулю, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
Как сообщало ИА REGNUM, японские власти собираются поддержать предложение США для стран Международного энергетического агентства (МЭА) об высвобождении нового объема нефтяных запасов из их стратегических резервов, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
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