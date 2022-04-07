7 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 16:29 — REGNUM Экономическая война с Россией для Евросоюза означает обязательные потери, а возможно, и горькое поражение, и даже катастрофу. И втягивают европейцев в омут конфликта наделённые властью безумцы. Любой островок здравого смысла, стремящийся к нейтралитету и соблюдению собственных интересов, такой как Венгрия, тут же подвергается остракизму и давлению.

Питер Брейгель Старший. Безумная Грета(фрагмент)

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«Безумцы в Берлине и Брюсселе ведут нас на чужую войну — без смысла, разума и цели!» — коротко и ёмко описал ситуацию член немецкой партии «Альтернатива для Германии», депутат Европарламента Максимилиан Крах.

Слепота переполняющей ненависти не знает границ. И вот уже на очереди поступки, которым сложно найти разумное объяснение.

«Когда культура становится жертвой тоталитарных методов: «Русские танцовщицы» Дега переименованы в «украинских танцовщиц». Как далеко зайдет эта истерия?» — недоумевает депутат Европарламента от Франции Жильбер Коллар.

Отвечая на его вопрос, можно спрогнозировать продолжение — полный отказ от экспорта и импорта в отношениях с Россией, включая нефтегазовый сектор, разрыв дипломатических отношений, бытовой экстремизм по отношению к русским и в целом к любым проявлениям русскости в странах Евросоюза.

Газопровод btr

Несложный анализ позволяет понять, как изменится та часть Европы, которую сейчас объединяет Евросоюз. Даже если ЕС найдёт замену российскому сырью, стоимость энергии вырастет, а объёмы потребления снизятся. Буквально: люди будут мёрзнуть в домах, реже мыться, отказываться от просторной недвижимости, от личного транспорта. Даже такого элементарного источника тепла, как дрова, в Евросоюзе не так много. Но в последние годы печи в ЕС топят не углём и не дровами. В моде пеллеты — экологичное топливо, для перехода на которое и закупку населением подходящих, но дорогостоящих устройств запускались масштабные госпрограммы. Теперь они могут стать бесполезны — инновационное топливо почти полностью поставлялось из России.

Удар будет нанесён и по сельскому хозяйству. Оно в Евросоюзе превосходно, вот только очень зависит от внешних рынков. Выращивается не вся продукция (к примеру, из России и с Украины завозится зерно), в то время как часть урожая предназначена исключительно для экспорта. Следовательно, будет то густо, то пусто. Куда поставлять превосходные французские вина после закрытия российского рынка? Но и это ещё не всё. Аграрии ЕС напрямую зависят от российского топлива и минеральных удобрений. И решать эту проблему при нарастающем коллапсе будет непросто.

Но даже в этих условиях Евросоюз останется относительно сытым местом. Ведь еда подорожает везде, выращено будет меньше, а на планете всегда были страны, испытывающие дефицит продовольствия и даже воды. К примеру, часть Африки. Столкнувшись с трудностями, жители этих государств примут решение о миграции туда, где, по их мнению, пока благополучно. В Евросоюз.

Обернётся проблемами и ослабление евро, и удар по репутации финансовых институтов, который приведёт к выводу капиталов не только российских предпринимателей. Но особенные сложности ждут промышленность, причём по целому ряду причин. Во-первых, из-за инфляции и роста стоимости топлива вырастет себестоимость. Во-вторых, уже не будет некоторых рынков сбыта. В-третьих, конфронтация приведёт к появлению аналогов или замещающей продукции, причём не только в России, по цепочкам новых конкурентов впитают и открытые перед Евросоюзом рынки. В-четвёртых, общее ухудшение ситуации подстегнёт владельцев производств к переезду в безопасные страны, например в Китай, Турцию или Индию. Или к дроблению бизнеса. Результат — деиндустриализация и массовая безработица.

На индийском предприятии ILO Asia-Pacific

Однако даже эта удручающая картина лишь первый акт. Что будет, если, допустим, Китай решит провести военную операцию на Тайване? Как будет работать европейская пропаганда с новым вызовом? С той же рефлексией, нарываясь на эскалацию? А ведь Китай — основной производитель товаров для всего мира. И разрыв отношений с ним откроет для Евросоюза вторую глубину бедности.

И хотя от экономической войны потеряют все, но, что самое обидное для стран Евросоюза, они так и не смогут нанести глобального урона ни России, ни Китаю. Будут страдать в одиночестве.