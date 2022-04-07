Санкт-Петербург, 7 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в сети ресторанов Tokio-city посетителям предлагают аналог обычного меню американского фастфуда «Макдоналдс», заведения которого ранее приостановили работу в России на неопределенный срок. Корреспондент ИА REGNUM ознакомился с новым меню ресторана.

Фастфуд

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После приостановки работы сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» её нишу быстро стали осваивать другие участники рынка. Так, уже появилась новость о размещении фуд-траков (кафе на колёсах) сети быстрого питания «Теремок» с целью перераспределения нагрузки на общепит Петербурга.

В этом направлении развивается и Tokio-city, где в первую очередь сделан акцент на азиатскую кухню. Владельцы сети запустили новый раздел меню под названием «неМАК» со слоганом «Вот что я куплю!», обыгрывающий лозунг американского фастфуда.

При этом позиции в меню дублируют традиционные названия блюд у «Макдоналдса», например, различные виды бургеров, «биг тейсти» и другие. Также о меню ушедшего американского фастфуда напоминают комбо-предложения, но, в отличие от первоисточника, туда ещё входит соус.

Напомним, что в Петербурге продолжают работать рестораны «Макдоналдс», открытие по франшизе. Они расположены на вокзалах города и в аэропорту «Пулково».