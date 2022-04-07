Самара, , 14:51 — REGNUM 30 приусадебных участков остаются подтопленными на территории Ставропольского района Самарской области. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону Олег Бойко на заседании в областном правительстве.

Паводок ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Также он сообщил, что согласно данным на 6 апреля в регионе подтоплено три низководных моста.

Согласно расчетам специалистов, пик паводка на малых реках области достигнет своего уровня 8−11 апреля, при этом завершится паводок на малых реках примерно 15−17 апреля.

Сообщается, что увеличение сбросов с гидроузлов водохранилищ Волго-Камского каскада прогнозируется с 20 апреля, при этом пик сбросов придется на майские праздники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области подтопило жилые дома в двух населенных пунктах.