Ульяновск, 7 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Ульяновске зарегистрирован случай «медицинского» мошенничества. Поверив аферистам, горожанка потеряла 460 тыс. рублей якобы «за пожизненное обследование». Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

В полицию обратилась жительница Ленинского района Ульяновска. По её словам, 15 марта ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником медицинской организации и предложив «пожизненное наблюдение и при необходимости лечение в их клинике». Стоимость данных «услуг» он оценил в 460 тыс. рублей, которые горожанка перевела на указанный аферистом счёт.

После осуществления переводов мошенники перестали выходить на связь.

В полиции призывают жителей быть бдительными, напоминая, что мошенники стали чаще выдавать себя за сотрудников различных служб, которым люди привыкли доверять — в частности, пожарного, полицейского, медработника или социального работника. В ведомстве подчёркивают, что представители государственных организаций не будут звонить жителям, навязывая платные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Краснодарского края в Ульяновск доставили 38-летнюю женщину, которого подозревают в мошенничестве под видом оказания услуг по снятию порчи. Следствие полагает, что среди пострадавших есть жители Башкирии, Ульяновской и Мурманской областей.

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