Анкара, , 14:38 — REGNUM Вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности обсуждался турецкой стороной с представителями России, США, Франции и самой Украины. Об этом 7 апреля сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью газете Financial Times.

Ибрагим Калын Президентство Турецкой Республики

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Как отметил Калын, хотя переговоры по этому вопросу находятся в начальной стадии, они «в принципе, выглядят благоприятно», так как Турция намерена «поддержать Украину» и закончить этот конфликт.

«Мы провели переговоры с представителями Украины, России. У нас были переговоры с американцами, французами, но есть много военных деталей, которые должны быть выработаны нашими военными, прежде чем мы поставим под ними подпись», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Белоруссия, как Украина и Россия, также нуждается в гарантиях безопасности.