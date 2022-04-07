Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону вошёл в тройку российских городов-миллионников, лидирующих по темпам роста цен на жильё в новых домах. Цены на новостройки за год выросли на 56%.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

Первое место занял Краснодар, где за год стоимость новостроек поднялась на 79,3% (примерно 127,9 тыс. рублей за один квадратный метр). Второе место у Челябинская, где жильё подорожало на 63,6% (в среднем 88,7 тыс. рублей за один квадратный метр), сообщает РБК со ссылкой на исследование «ЦИАН. Аналитики».

В Ростове-на-Дону за год цены на новостройки поднялись на 56,1%. Так, если в марте 2021 год один квадратный метр жилья стоил примерно 69,4 тыс. рублей, то сейчас — 108,4 тыс. рублей.

ИА REGNUM отмечает, что специалисты в области продажи недвижимости и ранее фиксировали рост стоимости жилья. Так, в декабре 2021 года застройщики вновь повысили цены на квартиры в строящихся домах, в связи с чем стоимость одного квадратного метра жилья в новом доме выросла до 95,4 тыс. рублей.