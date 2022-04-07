Минск, , 14:43 — REGNUM Украина провела переговоры по урегулированию в Турции из-за давления Запада на Киев не ехать в Белоруссию. Об этом 7 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стамбул — это давление Запада на Украину ни в коем случае не ехать в Беларусь. Им не нужна была миротворческая миссия в Беларуси. По замыслу я вам сказал: они в одну корзину нас сложили с Россией и решили заодно разобраться. Ну какая миротворческая площадка (в Белоруссии), надо, к примеру, в Стамбуле, в стране НАТО», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Вместе с тем он добавил, что Белоруссия не настаивает на своей площадке.