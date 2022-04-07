Стокгольм, , 14:38 — REGNUM Шведский стриминговый сервис Spotify сообщил о полной приостановке работы на территории РФ. Соответствующее письмо российские пользователи получили 7 апреля.

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«После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 года», — говорится в сообщении. Граждане РФ не смогут пользоваться сервисом — планируется ли его возвращение пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что о прекращении работы на территории России в Spotify заявили ещё 25 марта 2022 года. Однако точная дата отключения сервиса не была известна.

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