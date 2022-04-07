Кабул, 7 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В среднем в Афганистане в результате подрывов на минах ежемесячно погибают или получают ранения около 120 мирных жителей. Об этом заявил Нуреддин Рустамхейль, начальник департамента координации противоминной деятельности Афганистана, сообщает региональный офис информационного агентства «Тансним».

Newsmedia.tasnimnews.com Пострадавшие дети

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Рустамхейль добавил, что в 2021 году в результате взрывов мин погибли или получили ранения 1016 мирных жителей.

Как сообщает TOLOnews, Мохаммад Аббас, министр по чрезвычайным ситуациям, также отметил, что угроза наземных мин для гражданского населения в Афганистане остаётся серьёзной

«Дороги и поля засорены минами», — подчеркнул он.

Ранее на этой неделе ЮНИСЕФ объявил, что за последние семь месяцев в результате взрывов в Афганистане погиб или получил ранения 301 человек. Агентство добавило, что фактическое число детских смертей «намного выше».