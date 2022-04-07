Париж, 7 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в случае переизбрания проиндексировать пенсии с учетом инфляции с лета, учитывая рост цен, сообщает Le Figaro.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

Обычно индексация пенсии происходит после 1 января.

Решение, предложенное Эммануэлем Макроном, состоит в том, чтобы летом пересмотреть размер пенсии с учетом инфляции. По словам министра экономики Франции, при инфляции «немногим более 4%» переоценка должна быть «этого порядка».

Другие участники президентской гонки во Франции, такие как Валери Пекресс и Марин Ле Пен, также предложили индексировать размер пенсий с учетом инфляции.

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