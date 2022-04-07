Минск, , 14:35 — REGNUM Обязательства перед отдельными иностранными кредиторами будут исполняться в белорусских рублях. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба Совета министров Белоруссии.

Белорусский рубль

Правительство республики совместно с Нацбанком приняло постановление о том, что обязательства по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам будут исполняться в белорусских рублях по официальному курсу на дату платежа.

Отмечается, что в список иностранных кредиторов, обязательства перед которыми будут погашаться в белорусских рублях, включены Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Северный инвестиционный банк (СИБ).