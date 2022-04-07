Междуреченск, Кемеровская область, 7 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В городе Междуреченск Кемеровской области 7 апреля состоялся митинг-концерт в честь Дня провозглашения Донецкой Народной Республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Междуреченска Митинг в поддержку спецоперации. Междуреченск, Кемеровская область

В акции в поддержку ДНР и ЛНР, а также специальной военной операции на Украине приняли участие более 400 человек. По словам главы Междуреченского городского округа Владимира Чернова, горожане вышли на митинг с российскими флагами в руках.

«Это меньшее на что способны мы, мирные жители, в то время как военные и дипломаты отстаивают наше будущее на Украине. И пусть все знают: народ и армия едины! Мы ЗА Россию!» — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».