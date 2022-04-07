Терновский район, Воронежская область, , 14:33 — REGNUM Три моста подтоплены в Воронежской области из-за активного таяния снега по данным на 7 апреля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Паводок Марина Каширская © ИА REGNUM

«7 апреля из-за выпадения осадков и активного таяния снега произошел подъём воды в реке Савала, в результате чего произошло подтопление низководного моста в с. Заречье, Терновского муниципального района Воронежской области», — сообщили в МЧС.

За сутки уровень воды вырос на 25 сантиметров, и оказался на восемь сантиметров выше полотна моста. Жизнеобеспечение жителей не нарушено, имеется объездной путь.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в регионе были затоплены посты между населёнными пунктами Б. Алабухи и Власовка Грибановского муниципального района и между населёнными пунктами Губари и Макашевка Борисоглебского городского округа. В МЧС добавили, что все эти мосты специально спроектированы для пропуска половодья и затапливаются ежегодно.