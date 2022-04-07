Салехард, 7 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 7 апреля за сутки госпитализировали восемь человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 65 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Выздоровел за сутки 61 ямалец. Заразился коронавирусом 41 человек — на восемь меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 11 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 7 апреля зарегистрировано 135 835 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 133 783 человека, 1037 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).