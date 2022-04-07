Саратов, 7 апреля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Саратовской области на догазификацию подали заявки более 4,2 тыс. жителей, приняты из них 2624, по причине несоответствия критериям догазификации отклонены 1653. Об этом 7 апреля сообщает минпромышленности и энергетики региона.

Pixabay.com Газовая плита

По данным ведомства, уже заключено 2390 договоров, до границ участков из них доведено 900. К сетям газоснабжения в настоящее время подключены свыше 650 домовладений.

Всего в план газификации входят более 5 тыс. домов в 374 населенных пунктах Саратовской области. Подвести бесплатно газопровод к границам земельного участка вправе жители, у которых имеется зарегистрированное право собственности на индивидуальный жилой дом и земельный участок.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области до конца 2022 года газом планируют обеспечить около 15 тыс. человек.

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