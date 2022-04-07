Москва, , 14:28 — REGNUM Телеведущий Иван Ургант ведёт переговоры о продаже российской недвижимости и намерен перебраться за рубеж. Об этом сообщает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник.

Иван Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации источника, Ургант, имеющий израильское гражданство, недавно ездил в Израиль. Его жена и дети подали документы на «объединение», чтобы также получить гражданство.

По возвращении в Москву телеведущий занялся продажей загородного дома в Горках-10 и апартаментов в Москва-Сити. Он также ведёт переговоры о возможной покупке жилья Израиле и Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актрисаАлла Михеева предположила, что Иван Ургант ездил в Израиль «подлечить суставы».

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