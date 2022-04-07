Тель-Авив, Израиль, , 14:27 — REGNUM В телеграм-каналах появился отрывок ещё не вышедшей песни рэпера Моргенштерна. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алишер Моргенштерн Скриншот с YouTube

Во фрагменте, «слитом» в Сеть, музыкант поёт о расставании с супругой Диларой Зинатуллиной. »… мы молча доедаем наш последний ужин. Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен! Рок-звезда не может быть хорошим мужем», — говорится в тексте трека. Многие пользователи считают, что отрывок песни — это очередная попытка рэпера прорекламировать будущую композицию.

«Это пиар, чтобы бабло заработать. Морген затух и никому не интересен уже. Их недавно видели вместе, все ок у них», — прокомментировала Yana Cali.

«По-моему, очередной хайп», — пишет Natali.

«Та господи, просто все уже забыли и надо напомнить о себе. Они друг друга стоят», — считает Veronika.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля 2022 года против Моргенштерна, который находится в Израиле, возбудили новое административное дело о пропаганде наркотиков. Его рассмотрит Набережночелнинский городской суд.

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