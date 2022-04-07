Ярославль, , 18:33 — REGNUM Из Ярославля 7 марта была отправлена очередная фура с гуманитарным грузом для ЛДНР и Украины. Об этом рассказал мэр города Владимир Волков в своём телеграм-канале.

Собранная в Ярославле гуманитарная помощь Телеграм-канал Владимира Волкова

«Сегодня мы подготовили ещё одну машину, которую собрали благодаря помощи ярославцев, ярославских предприятий. Машину отправляем в Донбасс. И такой серьёзный груз гуманитарной помощи собрали наши предприятия, наши жители буквально за десять дней. На территории города по прежнему работают пункты сбора гуманитарной помощи. Очень приятно что ярославцы, вся Ярославская область реагирует, откликается. Ярославцы никогда не были безразличными. И вот этим примером, конечно же, мы оказываем содействие и протягиваем руку помощи. Мы и в дальнейшем будем продолжать, помогать, оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса и на территории Украины», — рассказал чиновник.

Всего была собрана 21 тонна гуманитарной помощи, в которую входят продукты и предметы первой необходимости.