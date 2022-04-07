Москва, 7 апреля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Федерация регби России (ФРР) планирует проводить матчи со сборными дружественных стран. Об этом 7 апреля заявил журналистам заместитель председателя высшего совета организации Кирилл Яшенков.

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«Мы будем стараться развивать международные отношения со, скажем так, дружественными странами», — сказал Яшенков.

По его словам, есть ряд стран, с которыми интересно провести матчи на уровне клубов и сборных команд. Кроме того, появляется шанс более активно развивать регби внутри страны.

Ранее сообщалось, что ФРР подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о приостановке членства во Всемирной федерации регби (World Rugby).