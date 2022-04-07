Брюссель, 7 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Путем введения дополнительных санкционных мер намерены поддерживать и усиливать давление на Россию страны Группы семи (G7). Об этом 7 апреля говорится в заявлении по итогам встрече глав МИД G7 на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Вместе с международными партнерами Группа семи будет поддерживать и усиливать давление на Россию путем введения скоординированных дополнительных ограничительных мер. <…> Мы будем работать вместе, чтобы пресекать любые попытки обойти санкции или помочь России иным способом», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что страны G7 готовы оказывать дальнейшую помощь Киеву и в том числе — военной техникой и финансовыми средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД заявили, что власти России ожидают скорейшего решения Финляндии по обеспечению возвращения в РФ ранее задержанных финской таможней музейных ценностей нашей страны.