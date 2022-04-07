Москва, 7 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В марте 2022 года ряд китайских компаний закупили у России уголь и нефть. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщается агентство Bloomberg со ссылкой на данные китайской консалтинговой компании Fenwei Energy Information Service Co.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Первые поставки угля должны прибыть в Китай уже в апреле. А первые поставки нефти сорта ESPO (ВСПО) из РФ за юани будут поставлены в КНР в мае 2022 года.

Агентство отмечает, что это будут первые поставки угля и нефти, оплаченные в юанях, с тех пор как США и Европа ввели санкции в отношении России и отрезали ряд российских банков от международной системы расчетов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в МИД Китая подтвердили возможность перехода при двусторонних расчётах с Россией при торговле энергоносителями на рубли или юани.

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