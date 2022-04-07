Джакарта, , 14:19 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2089 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 7 апреля в Индонезии выявлено 6 028 413 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 5888 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 5 794 602 человек в Индонезии.

В период с 6 по 7 апреля от COVID-19 в Индонезии погибли 45 человек. Всего эпидемия унесла жизни 155 509 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии поддерживает предложенное Организацией Объединенных Наций (ООН) независимое расследование на Украине.

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