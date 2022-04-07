Самара, 7 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Экоферма зелени в Самаре наращивает объемы производства с использованием отечественных семян и удобрений. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Овощи и зелень. Дарья Антонова ИА REGNUM

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Предприятие по выращиванию зелени в Самаре было создано всего полгода назад. Несмотря на это она уже заявила о себе на областном рынке. Сейчас руководство предприятия планирует наращивать объемы производства. В разные периоды на предприятии выращивают по 10 до 15 видов зелени. Среди покупателей — областная сеть ресторанов, магазины. Продукцию также приобретают и жители города.

Сообщается, что на ферме используют отечественные удобрения, семена и оборудование. Есть и зарубежные сорта растений, но при перебоях в поставках, фирма может полностью перейдет на продукцию российских марок.

«Несмотря на все антироссийские ограничения, малый и средний бизнес региона продолжает стабильно работать и планировать дальнейшее развитие. Открываются новые предприятия, которые занимают свободные ниши. Они предлагают качественные и конкурентоспособные продукты, которые становятся востребованы местным потребителем», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Сообщается, что в регионе работают 131,3 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. По числу субъектов малого и среднего бизнеса регион занимает 10 место в России и второе место в Приволжском федеральном округе.