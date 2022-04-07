Симферополь, 7 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Территорию портов в Ялте, Керчи и Евпатории проверяют после получения сообщения о якобы их «минировании» 7 апреля. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымские морские порты».

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта

«Поступило анонимное сообщение по электронной почте о минировании Евпаторийского, Керченского и Ялтинского портов. Проведена эвакуация людей, работают сотрудники МЧС», — приводит «Крым 24» слова гендиректора ГУП Николая Зеленкевича.

Сегодня же, 7 апреля, из-за анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра в Симферополе.