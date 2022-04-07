Екатеринбург, 7 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Все объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге будут построены в срок. Об этом заявил начальник департамента экономики города Алексей Прядеин.

Admkrsk.ru Огонь универсиады

По его словам, мэрия продолжает финансировать строительство спортивных объектов. Из городского бюджета на эти цели выделено более 3,3 млрд рублей. Прядеин также обратил внимание на то, что администрация по большей части не успела купить зарубежное оборудование. Его заменят российские аналоги.

Ранее международная федерация студенческого спорта отменила соревнования в России, запланированные на 2022 год. О возможности переноса Универсиады-2023 пока не сообщается.