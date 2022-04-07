Москва, , 14:13 — REGNUM Законопроект о нематериальном этнокультурном достоянии России внесли в Госдуму парламентарии во главе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

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Предлагается урегулировать отношения в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации, с целью реализации прав этнических общностей на сохранение своей культурно-национальной самобытности и реализации конституционного права каждого гражданина на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении культурного наследия.

Вводится понятийный аппарат в области нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации, устанавливаются права и полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления и описываются основные принципы создания и ведения государственной информационной системы «Федерального государственного реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации». Реестр будет вести Минкультуры.

Законы о нематериальном культурном наследии (части нематериального этнокультурного достояния) действуют во многих регионах России: Ханты-Мансийский автономный округ, Вологодская область, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Республика Тыва и так далее, отмечают авторы, такие законы есть в Киргизии и Молдавии.

На территории Российской Федерации проживают представители более 190 национальностей и этнических групп, каждая из которых является носителем уникальных самобытных культурных традиций.