Москва, , 14:13 — REGNUM Санкции создают немало сложностей, но в правительстве осознают серьёзность ситуации. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Михаил Мишустин Nalog.ru

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«Собственная сильная промышленность, мощная научно-техническая база, высококлассные кадры — это ключевые факторы подлинной независимости, настоящего суверенитета», — заявил Мишустин.

«Будет непросто. Конечно, говорить о том, что санкции не создают сложностей, нельзя. Мы осознаём серьёзность ситуации, и нашу ответственность. Уверяю вас, никаких шапкозакидательских настроений в правительстве нет. Но мы знаем, что делать, как выполнять порученное нам главой государства», — указал он.