Донецк, , 14:13 — REGNUM Киевские боевики произвели обстрел из артиллерии населенного пункта Озеряновку в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

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Уточняется, что обстрел Озеряновки со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что в настоящее время подразделения Народной милиции (НМ) ДНР фактически зачистили центральную часть Мариуполя от украинских нацистов.