Ижевск, 7 апреля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Удмуртии, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», по итогам 2021 года количество дорожно-транспортных происшествий на федеральной трассе М-7 «Волга» снизилось в сравнении с 2020 годом на 15,3%. Еще больше (на 28,3%) снизилось количество погибших в ДТП и на 9,8% — пострадавших.

Пресс-служба правительства Удмуртии Дорога после ремонта в Удмуртии

В текущем дорожно-строительном сезоне в Удмуртии запланированы работы на 115 объектах общей протяженностью около 131 км.

«Развитие дорог — приоритетная задача, реализация которой возможна только при комплексном подходе, где важно не забывать о пешеходной инфраструктуре. В текущем году ремонт дорог планируем провести на дорогах, ведущих к медицинским учреждениям, социальным объектам, школам и детским садам, школьным маршрутам. Помимо проезжей части предусмотрен ремонт тротуаров.

В районных центрах и сельских поселениях также будет проведен ремонт к микрорайонам, где проживают многодетные семьи. Все объекты определялись главами муниципальных образований с учетом запросов граждан», — рассказал глава республики Александр Бречалов.

«Уверен, что такие показатели связаны с отлаженной работой комиссии по безопасности дорожного движения и своевременными оперативными мерами. Мы со своей стороны будем и дальше поддерживать это взаимодействие и продолжать совместные мероприятия», — подчеркнул Роман Новиков.

Кроме того, стороны рассмотрели возможность перспективного развития федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» в границах Удмуртии и перевод ее в четырехполосное исполнение.

В настоящее время вопрос прорабатывается. В завершение встречи участники обсудили еще два перспективных дорожных проекта: реконструкция автомобильных дорог Ижевск — Аэропорт и Ижевск — Воткинск. В 2022—2023 годах планируется разработка проектно-сметной документации.

«То, что видов работ, которые на сегодняшний день можно проводить в рамках нацпроекта, становится больше — очень радует. С прошлого года нацпроект работает в районах республики, в селах и деревнях появляются обновленные дороги, новые тротуары. Начались работы по реконструкции дорог. А с этого года по нацпроекту начнется и ремонт мостов. Я считаю, что такая возможность позволит в скором времени серьезно улучшить дорожную инфраструктуру нашего региона», — уверена активист Региональной общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Анастасия Карманова.

Как сообщало ИА REGNUM, новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы контроля трафика — все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения и нацпроектом «Безопасные качественный дороги» сделает жизнь граждан России более комфортной и безопасной.

В 2021 году в Удмуртии по дорожному нацпроекту в нормативное состояние привели 111 объектов. Общая протяженность участков дорожных работ составила 139,6 км.

Благодаря тому, что 2021 год в республике был объявлен Годом села, в рамках нацпроекта отремонтированы дороги в муниципальных районах и сельских поселениях: обновить удалось 72 таких объекта.

К 2030 году в 105 городских агломерациях РФ доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60%.