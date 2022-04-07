Москва, , 14:09 — REGNUM Для России возникло уникальное в историческом масштабе пространство возможностей. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Те, кто нанёс нам удар, считали, что нас сломают. Но, ещё раз повторю, экономика выстояла. Подчеркну, мы выстояли», — заявил Мишустин.

«Подчеркну, что ситуация сложная, но рабочая. Возникла, если хотите, уникальное в историческом масштабе пространство возможностей, и мы обязаны этим воспользоваться», — указал он.