Москва, 7 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Ведущие экономики стран Европы прекрасно понимают последствия санкций для всего блока ЕС. Речь идёт о таких рисках, как: стагнация и рецессия экономики, остановка производств из-за ограничений доступа к ресурсам, проблемы с отоплением зимой и так далее, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В современной глобальной экономике все сводится к тому, насколько в стране есть доступ к ресурсам для производств, а так как Россия на сегодня главный поставщик как энергоносителей, так и металлов для Германии и ЕС, то складывается опасная ситуация.

Напомним, что ЕС импортирует около 45−60% энергоносителей из России, и заменить их в полном объёме на горизонте 2−3 лет нечем. На долю России приходится 40% мирового экспорта палладия, 15% — алюминия, 12% — стали, 11−12% — никеля, 10% — золота, 5% — меди.

Полное эмбарго ресурсов приведет к катастрофическим последствиям для Европы. Добавим сюда такие проблемы, как большое количество неработающих мигрантов и «богатые традиции» митинговать по делу и без дела, то всё это может привести к непредсказуемым последствиям.

Тут надо отметить, что и для России запрет на поставки ресурсов в ЕС и другие «недружественные страны» тоже ощутимо нанесет удар по экономике РФ. Объемы поставок из России в «недружественные страны» — это 70% всего импорта Китая.

Чтобы освоить такие объемы, Китаю нужно будет отказаться практически от всех поставщиков, которые он сейчас имеет, что, конечно, в ближайшие годы невозможно.

Поэтому сегодня не существует чудесных способов для РФ моментально перенаправить поставки ресурсов, хотя бы из-за того, что нет банальной логистики для поставок таких объёмов ресурсов, а во-вторых так как Азия не испытывает резкого дефицита ресурсов, то продавать придётся с дисконтом.

То же самое и для Европы, запретив импорт ресурсов РФ необходимо их где-то взять, но ни выстроенной логистики, ни наличия производственных мощностей (например, заводы для принятия и транспортировки того же СПГ), а главное наличие альтернативных поставляемых ресурсов — ничего нет.

Интересная получается ситуация, показывающая, насколько всё непросто в мировой экономике. По итогу получается, что по большому счёту санкции ни Европе, ни России не нужны, так как слишком сильные негативные последствия для всех экономик.

Да, ведущие страны Европы пытаются тянуть время и оттягивать принятие этого решения, но давление Запада на ЕС нельзя тоже не учитывать. Именно США в итоге страдают меньше всего и больше всего выигрывает, подставляя под удар другие страны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий экономист Андреас Бек заявил, что санкции опустили «железный занавес» не над Россией, как это планировалось, а над Европой и США.

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