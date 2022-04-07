Саратов, 7 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Саратове 37-летний мужчина пострадал от мошенников, покупая через интернет бетонные плиты. Об этом сообщает управление МВД России по Саратовской области.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Мужчина увидел на одном из сайтов объявление о продаже бетонных плит и оставил заявку на покупку 50 штук. На его электронную почту вскоре пришли реквизиты для оплаты. Горожанин перечислил на указанный счет 425 тыс. рублей, но товар так и не получил. После этого пострадавший обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на одном из интернет-сайтов житель Пензы нашел объявление о продаже сахара. О покупке он договорился по телефону и перечислил на банковский счет неизвестного 810 тыс. рублей.

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