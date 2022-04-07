Пермь, , 14:02 — REGNUM Власти Перми намерены выкупить Дворец культуры им. Чехова. Об этом в телеграм-канале заявил глава города Алексей Дёмкин.

Дворец культуры телеграм-канал главы Перми Алексея Дёмкина

Здание станет муниципальный собственностью. Власти планируют развивать в нем различные направления досуга для жителей Орджоникидзевского района. »Сейчас в районе дефицит учреждений культуры клубного типа», — сказал мэр.

Дворец культуры им. Чехова построен в микрорайоне Гайва в 1957 году. Объект принадлежал заводу «Камкабель», впоследствии стал коммерческой организацией.