7 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 14:26 — REGNUM В Южной Корее обсудили намерение нового правительства решить северокорейскую ядерную проблему с помощью Китая.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По сообщениям южнокорейских СМИ, глава переходного комитета избранного президента Южной Кореи Ан Чхоль Су встретился 6 апреля с послом Китая в Сеуле Син Хаймином, с которым обсудил двусторонние отношения на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове из-за ракетных пусков КНДР.

«Меня беспокоит то, что КНДР недавно провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, что усиливает напряженность на Корейском полуострове», — сообщил Ан.

Южнокорейский политик также призвал Китай к сотрудничеству для обеспечения стабильности в регионе.

Ан Чхоль Су (сс) Jinho Jung

В свою очередь посол изложил позицию Пекина по данному вопросу, подчеркнув, что сохранить мир на Корейском полуострове необходимо любой ценой. Он также акцентировал внимание на том, что проблему денуклеаризации необходимо решать посредством диалога.

Син Хаймин также подчеркнул важность развития ориентированных на будущее двусторонних отношений, добавив, что будет работать над достижением этой цели.

«Поскольку в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Южной Кореей и Китаем, я буду работать над тем, чтобы сделать эти отношения еще лучше», — сказал посол.

Отмечается, что вопрос о развертывании дополнительных систем ПРО THAAD в Южной Корее не обсуждался.

«Надеюсь, Ан Чхоль Су одумается и займет место премьер-министра. Кажется, он единственный, кто обладает здравым смыслом», — надеется ckwc***.

«Не стоит заниматься унизительной дипломатией», — рекомендует sang***.

«Что делать с КНДР, нужно решать с США», — считает holy***.

«Если хотите сотрудничать — сотрудничайте, однако не доверяйте Китаю», — призывает hwle***.

«Необходимо правильно расставлять приоритеты!» — пишет leey***.

«Удивительно, он говорит о том, о чем не говорил действующий президент Мун», — поражается smar***.

«Спасибо, что взяли на себя инициативу по наведению порядков в стране», — благодарит hann***.

«Ан Чхоль Су придерживается того, о чем говорит. Если он сказал, что реформирует пенсионную систему, — значит, так и будет», — считает blw1***.

«Я рад, что проголосовал за Юн Сок Ёля!» — радуется kore***.

Юн Сок Ёль Spo.go.kr

«Отношения с США должны стоять в приоритете!» — требует ecec***.

«Наши главные враги — Китай и КНДР. Поэтому нужно помнить об укреплении альянса между Сеулом и Вашингтоном», — акцентирует внимание tjdx***.

«А что насчет Японии?» — интересуется kwj1***.

«Это на 180 градусов отличается от того, чем занимался Мун Чжэ Ин», — отмечает ldsm***.

«Давайте разорвем дипломатические отношения с Китаем и пойдем независимым путем?!» — вопрошает ruri***.