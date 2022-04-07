Москва, , 13:59 — REGNUM В России нужно отменить все штрафы за нарушение коронавирусных ограничений – с соответствующей инициативой выступила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Татулова обратилась в Минэкономразвития и к губернаторам регионов с письмом, в котором предложила немедленно снять в регионах все коронавирусные ограничения и отменить все штрафы за нарушение этих ограничений для снижения нагрузки на бизнес. По мнению Татуловой, все эти ограничения давно надо было отменять.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Татулова призвала провести в РФ эксперимент по замене бумажных чеков электронными.

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