Москва, 7 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Россия должна перехватывать санкционную инициативу и усиливать политико-информационное давление на Запад, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 7 апреля, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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Как сообщалось ранее, Песков, отвечая на вопрос французских журналистов о потерях экономики России в случае отказа стран Запада от закупок российского газа, заявил, что Россия найдет другие рынки сбыта, поскольку «мир гораздо шире, чем Запад».

«Слова Пескова о том, что Россия «может поставлять газ в другие страны», а «мир гораздо шире, чем Запад», — это, по самой мягкой оценке, банальность, которой уже самой по себе не место в заявлениях пресс-секретаря президента России. Но это не только банальность, это новое подтверждение неспособности или нежелания окружения Владимира Путина перестроиться с реактивного на наступательный характер действий, чего давно требуют обстоятельства нашего обострившегося противостояния с Западом.

Россия уже многие годы поставляет газ в другие страны. Более того, она эти поставки наращивает. Мир не просто шире, чем Запад, — мир больше не хочет и не будет терпеть западный диктат. Россия не собирается «привыкать» к жизни под западными санкциями — она их сбросит. В том, чтобы она это сделала, заинтересован весь тот самый мир, который шире, чем Запад, но для этого характер нашей внешней и внутренней политики должен поменяться с реактивного на наступательный.

В этой связи полностью поддерживаю предложение лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова о переходе нашей страны к сырьевой и продовольственной блокаде Европейского союза. Санкции в отношении США тоже надо ужесточить. Санкционную инициативу надо перехватывать. Для этого и политико-информационное давление на Запад должно быть многократно усилено. У Пескова потенциала для того, чтобы сделать это, я не вижу», — отметил Михаил Демурин.