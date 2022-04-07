Кабул, 7 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Каписа сообщают о закрытии ряда частных банков в провинции. Как сообщает газета «8 Собх», деятельность «Азизи Банк» и «Кабул Банк» приостановлена несколько дней назад по неизвестным причинам.

Банк

Однако чиновники филиала Центрального банка в Каписе опровергли утверждения о прекращении деятельности ряда частных финансовых организаций в провинции.

Рафиулла Джавед, глава филиала, сказал, что из-за отсутствия наличных денег деятельность «Азизи Банка» и «Кабул Банка» была приостановлена на несколько дней. Он подчеркнул, что с сегодняшнего дня деятельность этих банков нормализовалась.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, частные банки уже не могли осуществлять свою деятельность, как при прежнем правительстве, и, несмотря на все обещания, данные Центральным банком, частные финансовые организации пока не в состоянии обеспечить нормальное обслуживание клиентов.