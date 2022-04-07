Кострома, 7 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Костроме нарушивший масочный режим горожанин облил аптеку навозом. Об этом сообщает пресс-служба Димитровского районного суда города.

Аптека

В феврале 2022 года мужчина пришёл в аптеку Заволжского района, чтобы забрать заказанные лекарства. Фармацевт отказалась обслуживать покупателя, так как он был без маски. Костромич решил отомстить аптеке и раскидал весь товар, находящийся в зале. На следующий день мужчина вновь посетил аптеку, взяв с собой два ведра с «экскрементами животного происхождения».

Одно ведро навоза он вылил в сторону фармацевта, второе — в помещение аптеки, и скрылся. Полиция задержала мужчину и составила на него протокол по статье «Мелкое хулиганство». На суде обвиняемый пытался отрицать вину. Изучив показания свидетелей, суд отклонил доводы костромича и назначил ему 14 суток административного ареста.

Напомним, похожий случай произошёл в декабре 2021 года. Безмасочник из села Павино Костромской области напал на полицейского, пришедшего к нему домой для составления протокола. За применение насилия в отношении представителя власти суд назначил агрессору наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы условно. Кроме этого, за нарушение правил безопасности в пандемию нападавший заплатил 3 тысячи рублей штрафа.