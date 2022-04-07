Страсбург, Франция, , 13:54 — REGNUM Совет Европы осуждает «повсеместное» выдворение беженцев на европейских границах, сообщает Le Figaro.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно отчету Совета Европы, число «беженцев, лиц, ищущих убежища, и мигрантов», возвращенных на сухопутные и морские границы Европы, увеличилось, что говорит о явлении, которое стало «систематической общеевропейской проблемой». Хорватию, Италию, Австрию, Венгрию, Польшу, Литву, Латвию, Грецию, Кипр, Турцию, Болгарию или даже Францию и Испанию резко критикуют за отправку обратно в соседние страны мигрантов, пытающихся проникнуть на их территорию.

В Совете Европы указали на двойные стандарты с «теплым» приемом беженцев с Украины: европейские страны, открывшие им свои объятия, продолжают выталкивать беженцев других национальностей.

Совет Европы, наблюдающий за соблюдением прав человека на континенте, просит государства-члены ЕС положить конец высылкам и соблюдать свои юридические обязательства по отношению к беженцам.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен признался, что французские жандармы и магистраты суда отправятся на Украину.

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