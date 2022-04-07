Донецк, , 13:52 — REGNUM Следствие располагает данными о причастности командиров нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных. Об этом 7 апреля сообщается на сайте СК РФ.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Отмечается, что командиры нацбатальона Сергей Величко и Константин Немичев причастны к посягательству на жизнь военнослужащих путём причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия.

Они заочно привлечены в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих). Сейчас принимаются меры к их розыску и аресту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл в Донецк, где провёл совещание по расследованию военных преступлений Украины.

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