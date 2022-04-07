Донецк, , 13:51 — REGNUM Украинская сторона может устроить провокации с иностранными гражданами в порту Мариуполя. Такую вероятность не исключил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Порт Мариуполь Oleg Zima

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По его словам, Киев попытается изобразить обстрел со стороны России гражданских судов. При этом он будет «целенаправленный, с убийством иностранных граждан», подчеркнул в эфире Первого канала Басурин.

«Готовятся провокации, они уже сделаны, с иностранными суднами, которые не выпускают из порта Мариуполя, — подчеркнул представитель Народной милиции. — И эту картинку они сейчас будут распространять на весь мир, и я боюсь, что даже будут изображать какие-то трупы иностранных граждан, что вот Россия уничтожает иностранных граждан, которые находятся в Мариуполе».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в порту Мариуполя загорелось и задымилось турецкое судно «Азбург», на борту которого находилось 12 граждан Украины. Как отметили в Народной милиции ДНР, сам порт контролируют националисты «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они, понимая неизбежное поражение, атакуют инфраструктуру и иностранные суда, проинформировали в Народной милиции.

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В сообщении отмечается, что удары по судам, которые удерживают националисты, украинская пропаганда может попытаться выдать за обстрелы российских войск, что не соответствует действительности — «подразделения российских войск и военнослужащие ДНР ведут только точечный огонь по огневым позициям украинских националистов».

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7 апреля в порту Мариуполя украинские националисты подожгли корабль управления «Донбасс».