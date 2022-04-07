Казань, , 14:16 — REGNUM В столице Татарии задержали 61-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной реализации алкогольной продукции. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Подпольный цех про производству алкоголя Цитата из видео

Оперативники установили, что в гаражных боксах в поселке Дербышки один из местных жителей организовал производство и розничную продажу этилового спирта без соответствующей лицензии.

После задержания злоумышленника провели обыск гаражей. В помещении одного из них были изъяты 176 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 880 литров. По результатам экспертизы, доля этилового спирта в изъятой жидкости составила 93%, стоимость примерно оценена в 216 тыс. рублей.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИА REGNUM напоминает, шестерых жителей Казани подозревают в организации канала оптовых поставок этилового спирта в соседний регион.

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