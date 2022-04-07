Москва, 7 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Власти России ожидают скорейшего решения Финляндии по обеспечению возвращения в РФ ранее задержанных финской таможней музейных ценностей нашей страны. Об этом 7 апреля говорится в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

«В Москве ожидают скорейшего решения финских властей относительно обеспечения возвращения в Россию музейных ценностей. До принятия такого решения на финской стороне лежит полная ответственность за хранение этих произведений искусства», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что финской стороне не получится уйти от ответственности, прикрываясь позицией Евросоюза в данном вопросе.

При этом указывается, что посол Финляндии Антти Хелантеря, которому в МИД заявил протест в связи с задержанием финской таможней культурных ценностей РФ, обещал незамедлительно довести до Хельсинки содержание демарша российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Финляндии Антти Хелантеря в Москве был вызван в МИД России, где ему заявили протест по поводу задержания финской таможней культурных ценностей России.

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