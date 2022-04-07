Ярославль, 7 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Ярославле в ряде домов Дзержинского и Ленинского районов 7 апреля понизится температура в батареях из-за аварии на теплоисточнике. Об этом сообщает Единая диспетчерская служба Ярославля.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Авария произошла на ТЭЦ-2. Из-за этого было принято решение о понижении давления, из-за чего снизится и температура. Сейчас над устранением аварии уже работают специалисты ПАО «ТГК-2». Восстановить нормальное теплоснабжение должны до конца дня.