Красногорск, , 13:48 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает растет. Об этом свидетельствует опубликованная 7 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 445 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 131 случай больше аналогичного показателя 6 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 314 человек, а днём ранее — у 186 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 14 355 новых случаев заражения коронавирусом.

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