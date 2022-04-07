Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга активно высказываются в поддержку продолжения специальной военной операции России на Украине. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, местные паблики в социальных сетях регулярно публикуют посты об акциях в поддержку спецоперации или городских мероприятиях, связанных с Вооружёнными силами Российской Федерации.

Z на автомобиле в поддержку специальной военной операции Скриншот публикации в группе «БУДЬ В КУРСЕ! Невский район» в «ВКонтакте»

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Петербуржцы понимают, что в Донбассе и на Украине российские солдаты не только защищают мирных жителей и борются с украинским неонацизмом, но и отстаивают интересы России, предотвращая угрозы для своей страны. Люди выступают против того, чтобы остановить спецоперацию без достижения поставленных президентом России чётких целей: демилитаризация и денацификация Украины; признание Киевом независимости ДНР и ЛНР и российского статуса Крыма и Севастополя.

«Я поддерживаю наших ребят! Они проливают там свою кровь за нас <…> Это наши ребята! — пишет Дмитрий П. — Если сегодня остановят боевые действия, то завтра убьют твоих детей. Или наоборот, боевые действия продолжатся, и твои дети останутся живы. Что выбрать?»

Позиция тех, кто выступает против российской спецоперации, вызывает у большинства пользователей недоумение. Которое быстро переходит в возмущение, поскольку так называемые «сторонники мира» постоянно проявляют агрессию и нетерпимость даже в сетевых дискуссиях.

«Вот интересно, что люди, которые против операции на Украине, намного агрессивнее тех, кто поддерживает наших парней, которые по приказу верховного главнокомандующего находятся там!», — отметил Павел Д.

Пользователи также обсуждают всё новые антироссийские санкции от Евросоюза и США. Комментаторы считают, что эти меры в целом обернутся негативными последствиями для самих инициаторов. А российские производители имеют шанс занять освобождаемые западные компании рыночные ниши.

«А цены на бензин у них — видели как выросли? Потому что сами себе санкции ввели. Вон финны уже дали понять, что с нашего рынка не уйдут. И другие, уже начали переобуваться. — заметила Наташа С. — Конечно, переходный период будет непростой. Но катастрофы — не случится. А перспективы у наших производителей открываются прекрасные. Вот только общалась со знакомым фермером. У него заказов на молоко и сыры становится больше. И это — здорово».

Неравнодушные граждане также устраивают акции против антироссийской политика стран Запада. Одна из них 5 апреля прошла у консульства Польши в Петербурге. Причиной её проведения стало русофобской поведение польских властей. Пользователи в комментариях поддержали участников акции, заявляя, что их надо поощрять, а также выразили своё отношения к политике Варшавы.

«Молодцы ребята, что вышли на акцию протеста. Очень жаль, что их было мало. А ведь это дорогого стоит, когда эти твари <…> изгаляются над нами, русскими, когда нацисты издеваются и убивают наших ребят. И наконец-то вышли на акцию», — считает Надежда К.

«Зачем метать бисер перед свиньями <…> всю жизнь всем сильным **** лизали, а нас ненавидят ещё со времён Минина и Пожарского, за то, что отхватили по полной», — высказал своё мнение Вячеслав С.

Тем временем Петербург уже активно готовится к проведению парада Победы. Это мероприятия позволит укрепить патриотический дух жителей Петербурга и напомнить о подвиге героических предков в Великой Отечественной войне. В городе уже прошла первая репетиция парада на Дворцовой площади. В ходе неё растянули огромную букву Z, ставшую неофициальным символом спецоперации по защите Донбасса.

Буква Z также появляется на многие городских и областных объектах. Так, недавно символ появился на фасаде музея «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленобласти. Многие пользователи поддержали это, дополнив свои комментарии патриотическими лозунгами.

Для тех, кто желает открыто поддержать спецоперацию, в центральных точках продажи сувениров в Петербурге появились футболки с изображением буквы Z и флагом России.

Читайте также: Компромисс с Западом будет равен капитуляции России, то есть самоубийству

Читайте ранее в этом сюжете: В Санкт-Петербурге пройдет акция «Молодой гвардии» в поддержку ВС России