Барнаул, 7 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Алтайском крае подведены впечатляющие итоги участия в Федеральном образовательном проекте «Продажи на маркетплейсах» для начинающих и действующих предпринимателей и самозанятых, реализуемый Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства совместно с АО «Деловая среда». Программа проводилась в Алтайском крае уже в третий раз в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Несмотря не кризис и жесточайшие санкции бизнес может и должен приносить прибыль. Подробности сообщает управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Светлан Шаповалова Малый бизнес в Алтайском крае. Автомастер

В ходе программы участники узнали, как начать продавать на маркетплейсах в новой реальности, какие площадки подходят самозанятым, какие товары самые востребованные, как заинтересовать покупателей интернет-магазинов и какие ошибки допускают новички маркетплейсов.

Предприниматели изучали не только теоретическую часть в форме живых лекций и вебинаров, но и практическую — занятия в мини-группах с трекерами-наставниками, которые сопровождали весь путь по выходу на площадки (Wildberries, OZON, Etsy и т.д.). Мини-группы были сформированы в зависимости от опыта работы предпринимателей с маркетплейсами — от начинающих до активно работающих.

При этом представители одной компании могли как прокачать уже действующий магазин на одной из площадок, так и выйти на новую в группе с новичками.

«Прохожу программу уже во второй раз. Цель была освежить знания, узнать что-то новое и увеличить объём продаж. В ходе обучения совместно с трекерами выявили два товара, которые идут в топе, переупаковали их (проработали карточки, описание), получили сверхприбыли 150−200%. Теперь переупаковкой мы занимаемся стабильно раз в две недели. Спасибо организаторам. Это было одно из самых полезных и результативных обучений», — пояснила производитель спортивного питания NewForm Ирина Глотова.

«У меня магазин иностранной книги. Цели, поставленные на программе, реализованы на 100%. 10 марта я выгрузила первую карточку своего товара на Озоне, и вот сегодня у меня уже десятая отгрузка. Всем спасибо за новый опыт и бесценные знания! В будущем планирую завершить всю работу, связанную с выходом на маркетплейсы, и увеличить продажи ещё в несколько раз! Большое спасибо спикерам и организатором! Я очень довольна!» — прокомментировала предприниматель Екатерина Маурер.

«Мы вышли на маркетплейсы меньше года назад, было очень много вопросов. В процессе обучения нас познакомили с аналитическими программами, теперь мы знаем, как вывести даже небольшой бизнес в плюс. Также мы научились делегировать задачи, сейчас у нас работают четверо человек, которые нам помогают», — поделилась опытом предприниматель Ирина Арефьева.

Алтайский спикер Александр Романенко уверен, что в сложившихся экономических условиях поддержка предпринимателей требует особенно пристального внимания органов власти всех уровней.

«В Алтайском крае более 75 тысяч предпринимателей самого разного формата и направлений деятельности, и на их поддержку направлен большой пакет решений как регионального, так и федерального уровня.

Нам, депутатам, важно встречаться с предпринимателями, информировать их о мерах господдержки, получать обратную связь о том, что необходимо сделать органам власти ‑ и по вопросам налогообложения, и относительно дальнейшего совершенствования мер господдержки. Необходимо сохранить общее количество предпринимателей, не допустить сокращения числа рабочих мест. Это большая работа, которую мы будем проводить вместе с институтом Уполномоченного», — сказал глава заксобрания региона Александр Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» самозанятые смогут бесплатно или на льготных условиях регистрироваться на электронных торговых площадках, получат доступ к льготной аренде государственного и муниципального имущества, а также смогут арендовать оборудованные рабочие места на производственных и офисных площадях в бизнес-инкубаторах и коворкингах или получить компенсацию по арендным платежам за пользование частными площадями.

В центрах «Мой бизнес» самозанятые могут получить консультации, пройти образовательные программы.