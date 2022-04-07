Москва, 7 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря 7 апреля был вызван в МИД России, где ему заявили протест по поводу задержания финской таможней культурных ценностей России. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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«Седьмого апреля в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве А. Хелантеря, которому был заявлен решительный протест в связи с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей, вывозившихся транзитом через Финляндию в Россию после их экспонирования в Италии и Японии под их государственные гарантии неприкосновенности и возврата в РФ», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что финская сторона мотивировала свои действия введенными ЕС антироссийскими санкциями и добавляется, что в Москве считают этот инцидент правовым беспределом.

«Возврат культурных ценностей, легально находившихся за рубежом в рамках сотрудничества музейных учреждений, не может быть предметом рестрикций», — подчеркивается в сообщении

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в пресс-службе таможни Финляндии заявили, что экспонаты государственных музеев России задержали в Финляндии, так как они попали в список санкций Евросоюза.

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